В Муроме загорелась квартира в многоквартирном доме
Площадь пожара составила 3 квадратных метра
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В 22.52 27 июня, сообщает сводка регионального МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по улице Владимирское шоссе в Муроме.
На место выехали пожарные подразделения Муромского гарнизона. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU