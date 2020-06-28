2020-06-28T17:48:03+03:00
Происшествия

В Муроме загорелась квартира в многоквартирном доме

Площадь пожара составила 3 квадратных метра
Алена Смирнова
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В 22.52 27 июня, сообщает сводка регионального МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по улице Владимирское шоссе в Муроме.

На место выехали пожарные подразделения Муромского гарнизона. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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