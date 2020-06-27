Гусевчанин попался с крупной партией наркотиков

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:43:29+03:00

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Двадцативосьмилетнего жителя Гусь-Хрустального подвела тяга к острым ощущениям и запрещенным веществам. Через тайник-закладку он приобрел для себя наркотики. И на одной из улиц Гусь-Хрустального в начале апреля сотрудники ДПС его и задержали с пакетом сыпучего вещества, в котором эксперты признали синтетический наркотик. Всего отравы оказалось 6,72 грамма – по закону это считается крупным размером. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. Максимальный срок, который грозит гусевчанину – десять лет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU