2020-06-26T11:20:50+03:00
Спорт

В парке "Добросельский" к осени появится физкультурно-оздоровительный комплекс с хоккейной коробкой

Этот ФОК будет открытого типа
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено департаментом спорта.Фото предоставлено департаментом спорта.
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Во владимирском парке "Добросельский" к осени появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Он будет с хоккейной коробкой и должен быть закончен в сентябре 2020 года.

Он будет построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". По итогам проведенных торгов контракт на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования заключен с ООО «ТД "ГРОС". Компания оборудует беговые дорожки со специальным покрытием и вспомогательные зоны, песколовки и мягкий бордюр для ямы прыжков в длину, сборно-разборную трибуну с подтрибунным пространством для хранения спортивного инвентаря, уличные ворота для мини-футбола и гандбола, уличные мобильные стойки для бадминтона, установит уличные силовые тренажеры и многое другое.

В данный момент определяется компания на поставку уличных хоккейных бортов и хоккейных ворот с сеткой. Согласно контракту, ФОКОТ должен быть сдан к 1 сентября. На эти нужды из федерального бюджета выделены 25 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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