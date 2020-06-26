2020-06-26T13:28:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 июня 2020: 51 новый случай заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 26 июня 2020
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сутки во Владимирской области не меняется уже почти месяц. Что это означает - выход на пресловутое "плато" или просто каждый день делается примерно одинаковое количество тестов, и из них одно и то же число оказывается положительными, пока сказать сложно.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 26 июня, за последние сутки лабораторно подтвержден 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

9 сл. в Вязниковском районе,

8 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

7 сл. в г. Владимире,

сл. в Собинском районе,

5 сл. в Ковровском районе,

5 сл. в Петушинском районе,

4 сл в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Селивановском районе,

2 сл. в Муромском районе,

1 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Суздальском районе.

Всего во Владимирской области на 26 июня зарегистрировано 4160 случаев заболевания: 794 сл. в г. Владимире, 658 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 504 сл. в Петушинском районе, 366 сл. в о. Муром, 334 сл. в Александровском районе, 297 сл. в Ковровском районе, 242 сл. в Собинском районе, 175 сл. в Юрьев-Польском районе, 158 сл. в Вязниковском районе, 137 сл. в Кольчугинском районе, 116 сл. в Судогодском районе, 103 сл. в Киржачском районе, 79 сл. в Меленковском районе, 71 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 31 сл. в г. Радужном, 29 сл. в Селивановском районе, 14 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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