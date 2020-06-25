Владимирский автослесарь присвоил забытый клиентом телефон

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:32:31+03:00

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Владимирец обратился в полицию, заявив, что у него похитили дорогой сотовый телефон, стоивший двадцать пять тысяч рублей. Аппарат исчез после того, как мужчина посетил один из городских автосервисов. При этом работники автосервиса уверяли, что никакого аппарата не находили. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, к пропаже телефона оказался причастен тридцатичетырехлетний автослесарь. Обнаружив забытый клиентом на столе аппрат, он решил не возвращать его владельцу, а оставить себе. Теперь его ждет суд по обвинению в краже. Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей необходимо задуматься о дальнейших действиях: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника. Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь.

ИСТОЧНИК KP.RU