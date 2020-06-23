2020-06-23T12:54:02+03:00
Происшествия

Во Владимирской области под суд пойдет группа наркодилеров

Они три года сбывали героин в регионе
Ирина Мальцева
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Преступную группу еще в 2016 году создали трое местных жителей тридцати шести, сорока двух и сорока трех лет. Две женщины и мужчины три года, до марта 2019, перевозили и сбывали наркотики во Владимирской области, а руководил ими находившийся в Таджикистане человек, которого не удалось установить следствию. Он же обеспечивал поставку в регион оптовые поставки отравы. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области ,в марте прошлого года злоумышленников задержали, при себе у одного из задержанных полицейские изъяли пятьдесят пакетов с героином, весившим более 280 граммов, а в салоне машине, на котором они ездили, нашли упаковочные материалы. Также дома у фигурантов нашли еще один килограмм и 300 граммов героина. Также правоохранители обнаружили оптовый тайник в Киржачском районе, где изъяли еще почти килограмм наркотиков. По версии следствия, участники преступной группы совершили двадцать фактов сбыта наркотических средств в особо крупном размере. При этом одна из участниц переводила деньги на свой счет с карты, оформленной на подставное лицо, под видом доходов от предпринимательской деятельности по фиктивному договору об оказании бухгалтерских услуг на общую сумму более 790 тысяч рублей. Все подозреваемые признали свою вину, им предъявлены обвинения в незаконном сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Рассматривать дело будет Судогодский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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