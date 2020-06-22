На каких дорогах Владимира уже заканчивается ремонт

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:32:52+03:00

В этом году по нацпроекту на дороги выделено 250 миллионов рублей

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200 миллионов рублей из федерального бюджета и 50 миллионов из городского выделено в этом году Владимиру на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". На эти деньги должны отремонтировать:

- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),

- ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),

- автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),

- ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),

- ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),

- Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная в мкр. Коммунар),

- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе),

- ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).

Ремонт, несмотря на коронавирус, пока идет даже с опережением графика. Основной объем работ выполнен на проспекте Ленина, улицах Луначарского и Усти-на-Лабе. Завершены и приняты работы по ремонту Судогодского шоссе и дороги Ладога-Лунево, за которые отвечало «ДСУ-3». Там заменено покрытие проезжей части и отремонтированы тротуары.

Напомним, гарантия на ремонт дорог по национальному проекту составляет 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU