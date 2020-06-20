Сотрудники владимирской областной научной библиотеки будут в интернете рассказывать о выдающихся владимирцах

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:54:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Это цикл видеоочерков о наших выдающихся земляках: строителях, промышленниках, партийных деятелях, юристах, героях Советского Союза, художниках. "Сценарием" для них послужили книги серии "Люди земли Владимирской", автором и основателем которой был Владимир Ишутин, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов и Союза журналистов России, кинооператор игрового и документального кино Ленинградской студии документальных фильмов по Владимирской области, фотохудожник.

Видеоочерки будут включать в себя чтение отрывков из книг серии, демонстрацию фотографий и фрагментов документальных съемок Ишутина. Первый очерк выйдет в эфир в День памяти и скорби 22 июня в 14.00. Он будет посвящен Павлу Маштакову, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, орденоносцу, ассистенту роты Почетного караула при торжественной передаче Знамени Победы на вечное хранение в городе Москве, участнику Парада Победы 1945 года, почетному гражданину городов Владимира и Коврова.

26 июня в 14.00 – очерк о директоре владимирского дорожно-строительного управления Владимире Доброхотове. 30 июня в 14.00 – очерк об авторе серии книг "Люди земли Владимирской" Владимире Ишутине.

Прямую трансляцию смотрите на портале "КУЛЬТУРА РФ", сайте библиотеки и в ее группах в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники).

ИСТОЧНИК KP.RU