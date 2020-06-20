В Гусь-Хрустальном районе из-за электронагревательной плитки произошел пожар - погиб человек, 11 людей остались без жилья

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:08:29+03:00

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20 июня в 23 часа загорелся многоквартирный деревянный дом на 6 квартир в посёлке Золотково на улице Социалистической.

К моменту прибытия пожарных дом горел полностью. Причем пламя могло в любой момент перекинуться на соседние дома. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь потушить удалось, однако на пожаре погиб мужчина 1972 года рождения. Еще 11 жителей дома успели выбраться. Среди них четверо детей. Все они в настоящее время размещены у родственников. Местной администрацией решается вопрос о предоставлении погорельцам жилья.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электронагревательной плитки. К ликвидации последствий пожара привлекалось 8 единиц техники, 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU