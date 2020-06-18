Во Владимирской области вернули продажу алкоголя по вечерам

18 Июнь 2020 2020-06-18T23:29:07+03:00

Это связано с тем, что большинство жителей вышло на работу

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18 июня губернатор Владимир Сипягин отменил апрельское постановление, которым запрещалась продажа алкоголя в магазинах после 19.00. Накануне губернатор так объяснил введение запрета: "Запрет продажи алкоголя с 7 часов вечера до 10 утра был введён в нашей области по рекомендации главного санитарного врача в период всеобщей самоизоляции, когда многие организации вынуждены были приостановить работу. В таких напряжённых условиях важно было принять дополнительные меры для уменьшения доступности алкоголя. И временный запрет дал эффект по сдерживанию потребления спиртного. Сейчас обстоятельства изменились: режим самоизоляции сохраняется только для групп риска, большинство жителей области вышло на работу, разрешены прогулки и занятия спортом на улице".

Видимо, занятия спортом должны отвлечь владимирцев от неумеренного потребления алкоголя, так что режим его продажи становится прежним - с 9.00 до 21.00.

А с 23 июня во Владимирской области разрешено открыться летним верандам и кафе. Расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метра.

Детские сады в регионе пока не открывают.

ИСТОЧНИК KP.RU