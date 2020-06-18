Во Владимире появится Изобретариум
Почти полмиллиона рублей получит региональная общественная организация "Центр развития робототехники" на проект "ИзобретариУм". Центр уже 2 года базируется в школе №41, а президентский грант позволит вовлечь еще больше детей и молодежи в образовательную робототехнику.
Проект стартует в новом учебном году. На средства гранта закупят оборудование: 3D принтер, 3 робототехнических набора, проведут бесплатный трехмесячный интенсив для начинающих, а затем зимние городские соревнования - робоигры.
Подать заявку на участие в проекте «Изобретариум» можно будет уже в августе. Занятия «интенсива» будут абсолютно бесплатные. Вести их будут преподаватели с большим практическим опытом, руководители научных отделов организаций и учебных заведений, которые не только обучат теории, но и поделятся практическим опытом. Участники проекта научаться создавать простейшие модели роботов, программировать, и смогут принять участие в соревнованиях в конце года.
ИСТОЧНИК KP.RU