Во Владимире появится Изобретариум

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:49:04+03:00

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Почти полмиллиона рублей получит региональная общественная организация "Центр развития робототехники" на проект "ИзобретариУм". Центр уже 2 года базируется в школе №41, а президентский грант позволит вовлечь еще больше детей и молодежи в образовательную робототехнику.

Проект стартует в новом учебном году. На средства гранта закупят оборудование: 3D принтер, 3 робототехнических набора, проведут бесплатный трехмесячный интенсив для начинающих, а затем зимние городские соревнования - робоигры.

Подать заявку на участие в проекте «Изобретариум» можно будет уже в августе. Занятия «интенсива» будут абсолютно бесплатные. Вести их будут преподаватели с большим практическим опытом, руководители научных отделов организаций и учебных заведений, которые не только обучат теории, но и поделятся практическим опытом. Участники проекта научаться создавать простейшие модели роботов, программировать, и смогут принять участие в соревнованиях в конце года.

ИСТОЧНИК KP.RU