В Муроме прошли съемки документального фильма о Петре и Февронии

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:04:45+03:00

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Город на Оке вновь превратился в съемочную площадку. Как сообщает интернет-портал Муром-24, в городе снимали документальный фильм о святых Петре и Февронии Муромских.

Режиссер Олег Гладов выложил в своем Инстаграм фотографии со съемок, сопроводив их подписью "Парни из клуба «Вареж», огонь и наши камеры куют документальное кино."

Для съемок привлекались реконструкторы военно-исторического клуба "Вареж". Съемка проводилась по заказу телеканала "Спас".

Олег Гладов 10 лет проработал в СМИ России, Казахстана и Украины. Жил на Крайнем Севере, где с командой единомышленников снял чёрно-белый короткометражный фильм "Плохой DRUG", получивший спецприз на московском фестивале STblK 2003. Снимает клипы, ультракороткое, короткометражное и документальное кино. Кроме того, он выпустил шесть книг.

ИСТОЧНИК KP.RU