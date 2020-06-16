Во Владимирской области семь педагогов получили по миллиону рублей по программе "Земский учитель"
Во Владимирской области закончился отбор претендентов на участие в программе "Земский учитель". По этой программе педагогоам, которые поехали работать в сельские населённые пункты, посёлки либо города с населением до 50 тысяч человек, полагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
Педагоги-победители конкурсного отбора уже определены. Они с 1 сентября переедут в села и малые города и начнут работать в школах. Те участники, которые не победили в конкурсном отболе в этом году, имеют право участвовать в конкурсных отборах 2021 и 2022 годов.
В этом году в программе «Земский учитель» принимали участие 44 педагога из разных регионов России. Семер из них теперь устраиваются на работу в школы Владимирской области и в соответствии с квотой Министерства просвещения РФ получили право на единовременную компенсационную выплату.
Победители конкурсного отбора 2020 года устроились на работу в:
– Вахромеевскую среднюю общеобразовательную школу Камешковского района;
– Ильинскую среднюю общеобразовательную школу Судогодского района;
– Садовую среднюю школу Суздальского района;
– среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Радужный;
– среднюю общеобразовательную школу № 10 г. Струнино;
– среднюю школу № 5 г. Кольчугино;
– школу № 1 г. Юрьева-Польского.
ИСТОЧНИК KP.RU