2020-06-16T11:55:33+03:00
Общество

Во Владимирской области семь педагогов получили по миллиону рублей по программе "Земский учитель"

Они поедут работать в сельские школы
Вероника ПАНИНА
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Во Владимирской области закончился отбор претендентов на участие в программе "Земский учитель". По этой программе педагогоам, которые поехали работать в сельские населённые пункты, посёлки либо города с населением до 50 тысяч человек, полагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

Педагоги-победители конкурсного отбора уже определены. Они с 1 сентября переедут в села и малые города и начнут работать в школах. Те участники, которые не победили в конкурсном отболе в этом году, имеют право участвовать в конкурсных отборах 2021 и 2022 годов.

В этом году в программе «Земский учитель» принимали участие 44 педагога из разных регионов России. Семер из них теперь устраиваются на работу в школы Владимирской области и в соответствии с квотой Министерства просвещения РФ получили право на единовременную компенсационную выплату.

Победители конкурсного отбора 2020 года устроились на работу в:

– Вахромеевскую среднюю общеобразовательную школу Камешковского района;

– Ильинскую среднюю общеобразовательную школу Судогодского района;

– Садовую среднюю школу Суздальского района;

– среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Радужный;

– среднюю общеобразовательную школу № 10 г. Струнино;

– среднюю школу № 5 г. Кольчугино;

– школу № 1 г. Юрьева-Польского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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