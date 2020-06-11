2020-06-11T12:56:19+03:00
Общество

Владимирские медики рассказали, чем тепловой удар отличается от солнечного

И как спастись от жары
Вероника ПАНИНА
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После кратковременного похолодания в выходные во Владимирскую область с понедельника вернется жара. Владимирские медики советуют соблюдать особую осторожность людям с эндокринными заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы. Заранее позаботьтесь о наличии необходимых препаратов дома, чтобы не было нужды выходить за ними в аптеку по жаре.

Врачи советуют стараться избегать физических нагрузок в жаркие дни, ограничить пребывание в общественном транспорте. Также медики советуют пить теплую, а не ледяную воду. Она лучше утолит жажду. Носите одежду из натуральных тканей, защищайте голову шляпами и зонтами, во время наибольшей активности солнца (с 12:00 до 16:00) находитесь в прохладном помещении. Не употребляйте алкоголь. В жару его действие многократно усиливается. И следите за самочувствием - в жару легко получить не только солнечный, но и тепловой удар. Тепловой удар может произойти от общего перегрева организма даже без прямых солнечных лучей. Температура тела продолжает повышаться даже после попадания в более прохладное место. Если состояние ухудшается, надо вызвать скорую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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