В Гороховце нашли захоронения середины XII – начала XIII веков

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:41:42+03:00

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Завершены археологические работы в городском парке Гороховца. Проект по его благоустройству стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году.

Раскопки проводились на трассе главной парковой аллеи, где в прошлом году были обнаружены захоронения, предположительно XII века.

Всего было исследовано 23 захоронения середины XII – начала XIII веков. Важным открытием стало то, что на территории курганного могильника находятся и грунтовые захоронения в межкурганном пространстве.

Захоронения образуют небольшие группы, состоящие из двух-трёх погребений, располагающихся рядом друг с другом. Этот факт, наиболее вероятно, указывает на родственные связи погребённых. В женских захоронениях найдены височные кольца, в одном – плетёные перстни и браслет из цветного металла. В детском погребении найдена подвеска-лунница, датируемая XII – началом XIII столетия.

- Эти археологические находки очень значимы и для повышения туристической привлекательности города. Совместно с администрацией района планируем установить информационный стенд, который позволит гостям и жителям Гороховца, прогуливаясь по обновленному парку, подробнее узнать об исторических находках, - подчеркнула директор Департамента ЖКХ Владимирской области Елена Семёнова.

ИСТОЧНИК KP.RU