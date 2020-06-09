Во Владимирской области запретили продажу алкоголя в многоквартирных домах для магазинов с площадью зала меньше 50 "квадратов"

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:24:08+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин подписал закон "О внесении изменения в Статью 1 Закона Владимирской области "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области". Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Документ, разработанный Заксобранием, предполагает полный запрет на продажу алкоголя в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, если зал магазина или точки общепита имеет площадь менее 50 квадратных метров. Ограничения введены по многочисленным просьбам жителей Владимирской области.

По сути, почти все рюмочные в регионе теперь должны быть закрыты, так как мало кто из них имеет большие залы. Жители же были против, так как в таких точках постоянно шумели пьяные люди, часто творился беспредел.

ИСТОЧНИК KP.RU