В Гусь-Хрустальном районе поймали троицу, воровавшую рельсы

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:09:34+03:00

С помощью инструментов они разрезали металлические конструкции на части и продавали на металлолом

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Гусевские полицейские завели уголовное дело на троих жителей Гусь-Хрустального района в возрасте от 23 до 38 лет по статье "кража".

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в конце апреля текущего года троица выехала в лес около одного из поселков Гусь-Хрустального района, чтобы украсть рельсы для сдачи их в пункт приема металлолома. С помощью инструментов они разрезали металлические конструкции на части. После чего загрузили в автомобиль отрезки 6 рельс, 40 подкладок и 86 закладных болтов общим весом около 940 кг. Ущерб оценивается в 45 тысяч рублей.

Кстати, полицейские сообщают, что двое мужчин ранее уже воровали куски 12-метрового железнодорожного полотна. Причем сделали это накануне последней кражи возле того же самого поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU