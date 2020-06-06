В Красной горбатке на месте пожара нашли тело мужчины

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:26:59+03:00

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Сообщение о пожаре в поселке Красная Горбатка, сообщает региональное МЧС, на пульт диспетчера ведомства поступило 6 июня в 18.07. Загорелся одноэтажный многоквартирный дом.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сгорела одна квартира, при разборе завалов там нашли тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.

На пожаре также пострадала женщина 1931 года рождения. Ее увезли в больницу.

На месте ЧП работали девять человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU