Владимирцы могут подписаться на газеты и журналы со скидкой до 30%

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:33:11+03:00

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На Почте России по Владимирской области стартовала летняя декада подписки. До 10 июня включительно жители региона могут выписать более 1300 изданий со скидкой до 30%. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. В том числе, скидки дают и на подписку на региональные и районные издания.

Оформить подписку возможно в мобильном приложении, на сайте Почты России или через почтальона на дому.

Льготные категории граждан , а это ветераны и участники ВОВ, ветераны и инвалиды I и II групп,при предоставлении соответствующих документов могут получить дополнительную скидку в размере 20 %.

ИСТОЧНИК KP.RU