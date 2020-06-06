2020-06-06T14:28:49+03:00
Происшествия

Двое гороховчан пойдут под суд за кражу 180 килограммов металлолома

Теперь им грозит срок до 5 лет лишения свободы
Алена Смирнова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает региональное УМВД, завершено расследование уголовного дела о краже металлических изделий с территории неработающего предприятия. Обвинение в совершении преступления по статье "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", предъявлено двум местным жителям 37 лет. Один из них ранее же был судим.

Следствие установило, что в январе этого года злоумышленники похитили с территории предприятия изделия из металла общим весом около 180 кг. Наворованное они сдали в пункт приема металла, а деньги потратили. Теперь им грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцы могут подписаться на газеты и журналы со скидкой до 30%
Двое гороховчан пойдут под суд за кражу 180 килограммов металлолома
Ограничительные меры во Владимирской области могут снять в июне
За сутки во Владимирской области подтвердили 60 новых случаев заболевания коронавирусом
Житель Тулы обокрал дом бывшей тещи в Ковровском районе
Ковровчанина, ограбившего предприятие в Гусь-Хрустальном районе, задержали во Владимире
В Судогодском районе подготовили пляж на Погребищенском водохранилище
Жительница Вязников приехала за покупками, а лишилась телефона и денег
НТВ расскажет, как владимирцы возвращаются к нормальной жизни
Во Владимире посадили липовую аллею
Лучшие проекты в соцсетях для подписчиков делает Tele2
Судогодский охотник отправится под суд за убийство лося
Суздальчанин пять лет развращал ребенка
Медик из Гусь-Хрустального подозревается в убийстве
Владимирца, случайно убившего посетителя в кафе, судить не будут
Ковровчанка забрала на работе деньги из сейфа и сбежала
Муромлянина, укравшего в магазине технику, нашли с помощью записей видеокамер
124 жителя Владимирской области покусали клещи