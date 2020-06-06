Двое гороховчан пойдут под суд за кражу 180 килограммов металлолома

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:28:49+03:00

Теперь им грозит срок до 5 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Как сообщает региональное УМВД, завершено расследование уголовного дела о краже металлических изделий с территории неработающего предприятия. Обвинение в совершении преступления по статье "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", предъявлено двум местным жителям 37 лет. Один из них ранее же был судим.

Следствие установило, что в январе этого года злоумышленники похитили с территории предприятия изделия из металла общим весом около 180 кг. Наворованное они сдали в пункт приема металла, а деньги потратили. Теперь им грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU