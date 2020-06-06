Ограничительные меры во Владимирской области могут снять в июне
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на своей страничке в соцсети ВКонтакте сообщил, что ограничительные меры в регионе могут снять уже в июне.
- Мы приступили к первому этапу ослабления противоэпидемического режима. Рассчитываем, что в июне дойдём до третьего, на котором возобновит работу почти весь бизнес, — написал глава региона.
Решения по введению послаблений будут принимать после консультаций с Роспотребнадзором.
Напомним, первый этап снятия ограничительных мер стартовал в регионе 30 мая. С этого числа в области разрешили работать непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метрах, а также занятия спортом на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU