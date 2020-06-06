Ограничительные меры во Владимирской области могут снять в июне

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:19:43+03:00

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на своей страничке в соцсети ВКонтакте сообщил, что ограничительные меры в регионе могут снять уже в июне.

- Мы приступили к первому этапу ослабления противоэпидемического режима. Рассчитываем, что в июне дойдём до третьего, на котором возобновит работу почти весь бизнес, — написал глава региона.

Решения по введению послаблений будут принимать после консультаций с Роспотребнадзором.

Напомним, первый этап снятия ограничительных мер стартовал в регионе 30 мая. С этого числа в области разрешили работать непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метрах, а также занятия спортом на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU