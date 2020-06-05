2020-06-05T17:57:37+03:00
Происшествия

Житель Тулы обокрал дом бывшей тещи в Ковровском районе

Он унес велосипед и сварочный аппарат
Ирина Мальцева
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Сорокасемилетний житель Тульской области в конце октября прошлого года приехал в Ковровский район, где в одной из деревень у его бывшей тещи был дом. Выставив оконное стекло, он пробрался внутрь и утащил велосипед, на котором и уехал с места преступления, и сварочный аппарат. Аппарат он продал в ближайшей деревне, а велосипед сдал в металлолом. Но тулянин отыскали, ему предъявлено обвинение в совершении кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Дело направлено в суд. А вот украденное имущество, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, удалось найти и вернуть хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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