Ковровчанина, ограбившего предприятие в Гусь-Хрустальном районе, задержали во Владимире

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:40:25+03:00

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Тридцатиоднолетний ковровчанин в начале января приехал в гости к родственникам в один из поселков Гусь-Хрустального района. Узнав от знакомого, что одно из учреждений поселка не охраняется, он решил поживиться там. И ночью пролез в здание через форточку, с помощью арматура сломал входную дверь и, войдя в помещение, похитил продукты. Сложив добычу в пакеты, он перебросил их через форточку, потом выбрался сам. Продукты он спрятал неподалеку – в кустах в ста метрах от предприятия, а кроссовки и перчатки, в которых ходил «на дело», выбросил. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, задержали мужчину в областном центре. Теперь признавшего вину злоумышленника ждет суд, а грозит ему до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU