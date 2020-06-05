В Судогодском районе подготовили пляж на Погребищенском водохранилище

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:36:10+03:00

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Старт купального сезона в этом году отложен. До 15 июня, органы местного самоуправления должны подготовить пляжи.

5 июня в рамках акции «Чистый берег» сотрудники администрации Вяткинского сельского поселения Судогодского района, Вяткинской школы, добровольцы убрали территорию пляжа. В уборке участвовали и сотрудники ГИМС.

Приехала водолазная группа Специализированной пожарно-спасательной части. Водолаз тщательно обследовал дно и вынес на берег кирпичи, стеклотару, пластик, металлический штырь.

Представители администрации занимались благоустройством пляжа: здесь установлена кабинка для переодевания, на достаточном удалении от воды стоит туалет. В течение всего купального сезона здесь, укомплектованные всем необходимым инвентарём, будут дежурить спасатели, медицинские работники.

ИСТОЧНИК KP.RU