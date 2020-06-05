Жительница Вязников приехала за покупками, а лишилась телефона и денег

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:29:23+03:00

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Жительница Вязников в начале июня приехала в магазин на велосипеде и, припарковав транспорт около входа, отправилась за покупками. Вернувшись домой, женщина только через два часа обнаружила, что из сумки, которую она оставила висеть на ручки велосипеда исчез телефон, стоивший более десяти тысяч рублей. А позднее через мобильное приложение она узнала, что у нее со счета списали семь тысяч рублей – злоумышленник успел сделать это до того, как женщина обратилась в банк и заблокировала операции по карте. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, после опроса свидетелей полицейским удалось отыскать злоумышленника – им оказался молодой человек, уже судимый. Теперь ему «светит» очередной срок.

ИСТОЧНИК KP.RU