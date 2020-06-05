2020-06-05T16:31:27+03:00
Общество

Судогодский охотник отправится под суд за убийство лося

Его обвиняют в незаконной охоте
Ирина Мальцева
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По версии обвинения, 1 декабря прошлого года охотник в лесах Судогодского района застрелил самку лося. При этом специального разрешения .дающего право на охоту, у мужчины не было. Сейчас он обвиняется в незаконной охоте в особо крупном размере. Если его признают виновным, ему грозит крупный штраф – до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Впрочем, сам охотник настаивает на своей невиновности. Ущерб, причиненный его выстрелом, оценили в четыреста тысяч рублей ,который ему, скорее всего ,придется возместить: в рамках уголовного дела к обвиняемому предъявлен иск в защиту прав и законных интересов Российской Федерации в лице Государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области на сумму причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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