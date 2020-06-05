Суздальчанин пять лет развращал ребенка

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятидесятилетний суздальчанин осужден по трем статьям: «развратные действия», «иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего». Как установил суд, в течение пяти лет - с 2012 по 2017 года – он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика – сына женщины, с которой он жил долгое время. Мужчина и в суде не признал вину, уверяя, что ребенок и бывшая возлюбленная оговорили его, мол, после расставания женщина затаила на него злобу. Однако гособвинитель сумел доказать его вину. По приговору суда жителю Суздаля предстоит провести шестнадцать лет в колонии строгого режима, а потом еще год и десять месяцев его ждет ограничение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU