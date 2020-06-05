Медик из Гусь-Хрустального подозревается в убийстве

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:12:15+03:00

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Тридцатишестилетняя горожанка из Гусь-Хрустального работала в медицинской отрасли вахтовым методом и воспитывала несовершеннолетнего сына. Последние несколько лет она жила с местным жителем. Мужчина не работал, пил, требовал денег с нее, а во время ссор избивал гражданскую жену. Несмотря на это, гусевчанка оставалась с ним. 4 июня в паре вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила тридцатидевятилетнего гусевчанина. От раны он умер в машине скорой помощи. Сейчас в отношении горожанки возбуждено уголовное дело по статье «убийство», решается вопрос о выборе меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU