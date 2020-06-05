Владимирца, случайно убившего посетителя в кафе, судить не будут

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:53:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельная драка произошла вечером 14 декабря прошлого года в кафе на улице Нижняя Дуброва. Тридцатидвухлетний мужчина разругался с посетителем кафе, который, по его мнению, вел себя вызывающе. Уже ночью на улице возле заведения между мужчинами, успевшими выпить, вспыхнула драка. Владимирец ударил тридцативосьмилетнего соперника, а тот потерял равновесие и упал. Ударившись затылком о брусчатку. Ему вызвали скорую помощь, но до больнице не довезли – он скончался в машине. Тридцатидвухлетний мужчина, тоже получивший повреждения в драке, еще до суда попытался помочь семье погибшего: жене, восемнадцатилетнему сыну и маме, передав им денег. В результате в суде в отношении горожанина, обвинявшегося в убийстве по неосторожности, прекращено уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU