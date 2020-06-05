Муромлянина, укравшего в магазине технику, нашли с помощью записей видеокамер

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:19:43+03:00

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В полицию обратились сотрудники одного из сетевых магазинов по продаже электроники, у которых с открытой витрины украли портативный жесткий компьютерный диск, стоивший более трех тысяч рублей. Полицейские, определив, когда была совершена кража, изучили записи камер видеонаблюдения и определили приметы подозреваемого. В результате они задержали подозреваемого, тридцатилетнего безработного местного жителя, у которого нашли похищенное. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленник воспользовался тем, что продавцы были заняты и не наблюдали за ним. Диск он собирался продать .а деньги потратить, но не успел. Теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU