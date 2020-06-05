124 жителя Владимирской области покусали клещи
По состоянию на вчерашний день, 4 июня, во Владимирской области зарегистрировано 124 человека, обратившихся в больницы в связи с присасыванием клещей. Среди них 52 ребенка.
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Муромском и Александровском районах, а также во Владимире.
- Лабораторно исследовано 73 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.
ИСТОЧНИК KP.RU