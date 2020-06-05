124 жителя Владимирской области покусали клещи

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:42:02+03:00

Из них 52 ребенка

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По состоянию на вчерашний день, 4 июня, во Владимирской области зарегистрировано 124 человека, обратившихся в больницы в связи с присасыванием клещей. Среди них 52 ребенка.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Муромском и Александровском районах, а также во Владимире.

- Лабораторно исследовано 73 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.

ИСТОЧНИК KP.RU