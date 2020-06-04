2020-06-04T19:10:40+03:00
Общество

Владимирскяа область получит 1,3 миллиарда рублей на детские выплаты

Соглашение об этом подписали Владимир Сипягин и Министерство труда и социальной защиты РФ
Виктория СУХОВА
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Правительство России предоставит Владимирской области 1,3 млрд рублей на осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

Во Владимирской области право на выплату приобретают семьи с доходом, не превышающим 10768 рублей на человека в месяц. Размер ежемесячной выплаты на ребёнка составляет 0,5 величины прожиточного минимума для детей, определённой в регионе за 2 квартал, предшествующий году обращения. Во Владимирской области в 2020 году он составляет 5390 рублей.

Эту выплату можно будет получать на каждого ребёнка 3-7 лет. Если детей двое – сумма удвоится. Из материнского капитала ничего вычитать не будут.

Семье достаточно подать заявление в электронном виде (через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru), либо обратиться в МФЦ или учреждение социальной защиты населения. Все остальные документы, включая сведения о доходе семьи, будут получены через межведомственные запросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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