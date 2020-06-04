Жители Владимирской области смогут получить телемедицинскую консультацию
Для повышения доступности и качества оказания помощи в условиях распространения коронавируса облздрав совместно с Медицинским информационно-аналитическим центром запускают пилотный телемедицинский сервис. Он начнёт работать уже 5 июня на платформе- onlinedoc.ru.
Пока в проекте участвуют 4 больницы – ОДКБ, Городская клиническая больница №5 г. Владимира, Муромская городская больница № 3 и Юрьев-Польская центральная районная больница.
Получить бесплатную онлайн-консультацию терапевтов, педиатров и узких специалистов может любой владелец полиса ОМС Владимирской области, прикреплённый к вышеназванным больницам. Для получения консультации необходимо зайти на портал госуслуг по ссылке https://gosuslugi.onlinedoc.ru.
Пациент может выбрать удобный способ общения с врачом – в формате звонка, онлайн-чата или видеосвязи. Во время телемедицинской консультации пациента врач может назначить лекарственную терапию с использованием платформы электронных рецептов, а также продлить или скорректировать ранее выписанные электронные рецепты. При этом на Едином портале Госуслуг в личном кабинете можно будет посмотреть историю выписанных рецептов.
«Телемедицина снизит нагрузку на очный приём, и в случае возникновения вопросов электронный сервис сразу направит пациента к нужному специалисту», – подчеркнул директор Медицинского информационно-аналитического центра Иван Сметанин.
Планируется подключить и аптеки, что позволит бесконтактно отпускать лекарства в соответствии с новыми требованиями законодательства. Фармацевту нужно будет только отсканировать экран приложения на телефоне или ввести в систему СНИЛС пациента.
Этот пилотный проект был успешно реализован в Московской области. В течение мая там проведено более 7500 телемедицинских консультаций.
ИСТОЧНИК KP.RU