2020-06-04T18:47:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Областной клинической больнице начали тестировать на антитела к коронавирусу

Тестирование крови на антитела к Covid-19 проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА)
Виктория СУХОВА
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В настоящее время тесты на Covid-19 во Владимирской области проводятся с применением метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). В клинико-диагностических лабораториях региональных медицинских организаций в сутки проводится около 1700 таких тестов.

«Анализ на ПЦР помогает понять, болеет ли человек Covid-19. Тогда как метод ИФА определяет иммунный ответ организма на коронавирус. Это точный, совершенный и оперативный метод диагностики, который может выявить заболевание как в острой стадии, так и определить ранее перенесённую коронавирусную инфекцию – сформировался у человека иммунитет к Covid-19 или нет», – пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ Марина Романова.

Новый метод тестирования на Covid-19 начал применяться в отношении пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи, медицинских работников и других пациентов из групп риска. Сегодня в условиях ОКБ было успешно проведено 93 теста с применением метода ИФА. В перспективе количество тестов может значительно увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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