Оренбуржец обманул ковровчанина, желавшего купить бинокли

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:05:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцатилетний житель Оренбургской области в конце февраля прошлого года разместил в интернете на одном из популярных сайтов, указав в придуманное имя и фотографию товара, которую нашел в интернете. Ковровчанин, увидев это объявление, поделал купить два бинокля, написал продавцу, а тот пообещал отправить товар почтой. Правда, сначала нужно было перевести деньги на счет. Как рассказали в КУМВД России по Владимирской области, молодой человек указал реквизиты друга, думая, что это запутает следствие. А доверчивый ковровчанин перевел более пяти тысяч рублей, но товара так и не получил и обратился в полицию. Оренбуржца отыскали и задержали, вину он признал. Ранее молодой человек уже совершал аналогичные преступления. Сейчас очередное уголовное дело в отношении него направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU