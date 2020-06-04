2020-06-04T17:06:49+03:00
Происшествия

Во Владимирской области нотариуса подозревают в превышении полномочий

Из-за его действий ребенок лишился права на жилье
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нарушения в действия нотариуса выявило УФСБ России по Владимирской области. По версии следствия, в ноябре прошлого года к работающему во Владимире шестидесятипятилетнему нотариусу обратились два риэлтора. Они хотели получить нотариально заверенную доверенность жителя Владимира, дающую право одному из риелторов принять наследство и вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство к имуществу, оставшемуся после умершей матери горожанина, а второго риелтора назначающей в качестве рукоприкладчика при удостоверении доверенности. При этом на момент действий нотариуса сам владимирец лежал в коме в реанимации городской больницы скорой помощи, желаний о передаче полномочий по принятию наследства не выражал, в оформлении доверенности участия не принимал. Но нотариус, вопреки закону, не стал проверять волеизъявление владимирца и его дееспособность, оформив доверенность и указав, что содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего ее, и что его дееспособность проверена. В результате один из риэлторов получил возможность распоряжаться наследством – квартирой, и продал ее. В конце ноября прошлого года владимирец скончался, не приходя в сознание. И квартира, доставшаяся ему от матери, должна была войти в наследство и поровну распределиться между наследниками, в том числе несовершеннолетним сыном. Но из-за действий нотариуса тот утратил право на это жилье. Сейчас в отношении риэлторов возбуждены дела по статье «мошенничество», в отношении нотариуса в мае этого года возбудили уголовное дело по статье «превышение полномочий частными нотариусами».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Областной клинической больнице начали тестировать на антитела к коронавирусу
Оренбуржец обманул ковровчанина, желавшего купить бинокли
Во Владимире снова разрешили жениться и разводиться
Во Владимирской области нотариуса подозревают в превышении полномочий
Во Владимирской области продолжается строительство межпоселковых газопроводов по Программе газификации ПАО «Газпром»
Владимирская область получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим под 5,85%
Во Владимирской области из войсковой части украли оптические прицелы на 11 миллионов рублей
Ковровчанин, устроивший взрыв газа в доме, отправится на принудительное лечение
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на "Госуслугах"
ВТБ Лизинг в мае передал клиентам более 1,6 тысяч автомобилей
В Коврове загорелся автомобиль на стоянке
Убийце, сбежавшему из колонии, дали новый срок за побег
«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»
Безработным Владимирской области увеличили выплаты за участие в общественных работах
Во Владимирской области "Музыкальная экспедиция" может пройти в конце лета
Владимирская область получит из федерального бюджета деньги на ежемесячные выплаты за классное руководство
Житель Струнино осужден за убийство продавца круглосуточного магазина
«Ростелеком» предоставил «Россельхозбанку» во Владимире дополнительные услуги связи
Владимирская область получила деньги из федерального бюджета на поддержку бизнеса
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 4 июня 2020: 56 новых случаев
Все пассажирские вагоны, задействованные в перевозках на Горьковской железной дороге, проходят регулярную дезинфекцию
К жительнице Селивановского района издалека приехал гость и обокрал ее
Владимирская область готовится к проведению Дня поля