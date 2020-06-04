Во Владимирской области нотариуса подозревают в превышении полномочий

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:06:49+03:00

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Нарушения в действия нотариуса выявило УФСБ России по Владимирской области. По версии следствия, в ноябре прошлого года к работающему во Владимире шестидесятипятилетнему нотариусу обратились два риэлтора. Они хотели получить нотариально заверенную доверенность жителя Владимира, дающую право одному из риелторов принять наследство и вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство к имуществу, оставшемуся после умершей матери горожанина, а второго риелтора назначающей в качестве рукоприкладчика при удостоверении доверенности. При этом на момент действий нотариуса сам владимирец лежал в коме в реанимации городской больницы скорой помощи, желаний о передаче полномочий по принятию наследства не выражал, в оформлении доверенности участия не принимал. Но нотариус, вопреки закону, не стал проверять волеизъявление владимирца и его дееспособность, оформив доверенность и указав, что содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего ее, и что его дееспособность проверена. В результате один из риэлторов получил возможность распоряжаться наследством – квартирой, и продал ее. В конце ноября прошлого года владимирец скончался, не приходя в сознание. И квартира, доставшаяся ему от матери, должна была войти в наследство и поровну распределиться между наследниками, в том числе несовершеннолетним сыном. Но из-за действий нотариуса тот утратил право на это жилье. Сейчас в отношении риэлторов возбуждены дела по статье «мошенничество», в отношении нотариуса в мае этого года возбудили уголовное дело по статье «превышение полномочий частными нотариусами».

ИСТОЧНИК KP.RU