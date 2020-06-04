2020-06-04T16:01:12+03:00
Происшествия

Во Владимирской области из войсковой части украли оптические прицелы на 11 миллионов рублей

Добраться до них смогли из-за халатности заведующей хранилищами
Ирина Мальцева
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Как установили в военном следственном отделе СК РФ по Владимирскому гарнизону, заведующая хранилищами отдела хранения РАВ в войсковой части, отвечая за сохранность различного военного имущества, нарушила должностную инструкцию. Накануне одной из суббот июля 2018 года, а также дважды в августе 2018 года она не сдала все экземпляры ключей от указанного хранилища на КПП, оставив их в сумке на своем рабочем месте в помещении производственно-технического отдела, расположенного на технической территории войсковой части. Воспользовавшись свободным доступом и тем, что ключи сотрудница не сдала, здлоумышленник в одну из суббот июля 2018 года и в один из дней августа 2018 год взял из сумки ее ключи, проник в хранилище и забрал оптические приборы на общую сумму 11 028 448 рублей 72 копейки. Заведующую хранилищами признали виновной в халатности, приговором Петушинского районного суда Владимирской области ей назначено наказание - штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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