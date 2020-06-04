2020-06-04T16:01:58+03:00
Происшествия

Ковровчанин, устроивший взрыв газа в доме, отправится на принудительное лечение

Из-за его действий два человека погибли
Ирина Мальцева
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Поздним вечером 28 июня прошлого года мужчина, находясь в квартире с родителями, выпив, выгнал мать из дома, а затем на кухне разрезал соединительные шланги включенных на тот момент газовых приборов – плиты и водонагревательной колонки. Уже ночью мать подозреваемого, оказавшаяся на улице, переживая за судьбу мужа-инвалида, находившегося в квартире, вызвала полицию. Прибывшие полицейские и спасатели попытались успокоить сорокавосьмилетнего ковровчанина через закрытую дверь, а потом вскрыть ее. В это время раздался хлопок, произошел взрыв бытового газа, возник пожар и задымление в двух квартирах. В результате произошедшего разрушилась межквартирная перегородка, произошло незначительное смещение перекрытий первого этажа, в нескольких квартирах выбило стекла. В квартире погиб семидесятилетний отец коровчанина, а соседка, семидесятипятилетняя пенсионерка с тяжелыми ожогами попала в ожоговый центр Нижнего Новгорода, где скончалась через несколько дней. Помощь врачей потребовалась еще семи жителям, в том числе трем полицейским и одному спасателю. Медики признали ковровчанина невменяемым, по решению суда он направлен на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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