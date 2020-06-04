В Коврове загорелся автомобиль на стоянке

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:10:50+03:00

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Иномарка, припаркованная около торгового комплекса «Городок», загорелась около половины восьмого вечера 3 июня. К месту пожара сразу же отправились подразделения федеральной противопожарной службы, а также частной пожарной охраны Асконы «Атланта», которые первыми прибыли к месту вызова, поскольку располагались рядом, и приступили к тушению. К моменту прибытия пожарных автомобиль «Опель Векрта» был полностью охвачен огнем, справиться с огнем смогли семь человек. Как рассказал дознавателю водитель, машина загорелась на ходу, а причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов транспортного средства. Автомобиль сгорел полностью, пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU