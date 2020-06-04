2020-06-04T14:58:39+03:00
Происшествия

Убийце, сбежавшему из колонии, дали новый срок за побег

В общей сложности он должен провести за решеткой более двадцати лет
Ирина Мальцева
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Горожанина Нижегородский областной суд признал виновным в жестоком убийстве и отправил в колонию строгого режима на восемнадцать лет. Отбывать срок мужчина должен был в колонии в Кольчугинском районе, но за хорошее поведение его перевели в колонию-поседение. Воспользовавшись послаблением режима, осужденный сбежал. Он скрывался на территории района, но вскоре его нашли и вернули в колонию. Сбегавшего заключенного ждал новый суд. Приговором Октябрьского районного суда его признали виновным в побеге из мест лишения свободы и назначили наказание – два года четыре месяца в в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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