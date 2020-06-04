Безработным Владимирской области увеличили выплаты за участие в общественных работах

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:59:14+03:00

Они будут получать в 4 раза больше

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Во Владимирской области безработные, а также нигде не работавшие выпускники ссузов смогут рассчитывать на повышенную материальную поддержку за участие в общественных и временных работах.

Ежемесячно они смогут получать до четырехкратной минимальной величины пособия по безработице в месяц (ранее было — до двукратной). Это порядка шести тысяч рублей (минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей в месяц).

Кроме того, тем, кто в 2019 и 2020 году получил через центры занятости единовременную финансовую помощь на открытие своего дела, но не сумел сохранить бизнес, не придется возвращать деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU