2020-06-04T13:49:34+03:00
Звезды

Во Владимирской области "Музыкальная экспедиция" может пройти в конце лета

Организаторы надеются, что традиционный фестиваль все же не придется отменять
Виктория СУХОВА
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Музыканты не раз играли под проливным дождемМузыканты не раз играли под проливным дождемФото: Виктория СУХОВА
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Каждый год во Владимирской области проходит фестиваль "Музыкальная экспедиция", который собирает вместе музыкантов из разных стран и регионов. Они дают концерты в самых красивых уголках и необычных местах Владимирской области.

Музыканты выступали в Усадьбе Храповицкого, Свято-Введенском островной монастыре, Усадьбе Танеевых, агрокультурном комплексе Джона Кописки «Богдарня» на Хрустальном заводе им. Акима Мальцова и в других локациях.

Однако в этом году из-за коронавируса фестиваль придется перенести.

«Надеемся провести фестиваль в августе-сентябре со всеми возможными мерами предосторожности, согласованными с Роспотребнадзором», - подчеркнула Алиса Бирюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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