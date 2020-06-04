Во Владимирской области "Музыкальная экспедиция" может пройти в конце лета
Каждый год во Владимирской области проходит фестиваль "Музыкальная экспедиция", который собирает вместе музыкантов из разных стран и регионов. Они дают концерты в самых красивых уголках и необычных местах Владимирской области.
Музыканты выступали в Усадьбе Храповицкого, Свято-Введенском островной монастыре, Усадьбе Танеевых, агрокультурном комплексе Джона Кописки «Богдарня» на Хрустальном заводе им. Акима Мальцова и в других локациях.
Однако в этом году из-за коронавируса фестиваль придется перенести.
«Надеемся провести фестиваль в августе-сентябре со всеми возможными мерами предосторожности, согласованными с Роспотребнадзором», - подчеркнула Алиса Бирюкова.
ИСТОЧНИК KP.RU