Житель Струнино осужден за убийство продавца круглосуточного магазина

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:11:12+03:00

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31-летний житель Струнино вечером 11 октября 2018 года в круглосуточном магазине «Ивушка» выпивал за столиком. Тут же в магазине он познакомился с местным жителем, и отправился к тому в общежитие в гости - продолжать выпивать.

Видимо, не хватило. В 2 часа ночи мужчина вернулся в магазин за добавкой, но магазин с часа ночи до четырех утра был закрыт на технический перерыв. Мужчина через окно увидел внутри знакомую продавщицу, постучал и попросил его впустить. Женщина открыла дверь.

В магазине визитер выхватил два ножа и накинулся на 46-летнюю продавщицу. От множественных ран женщина скончалась на месте. В магазине сработала тревожная сигнализация, приехал экипаж Росгвардии. За полуоткрытой дверью сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который направил на них пневматический пистолет. Пистолет выбили, мужчину задержали.

Во время следствия обвиняемый отрицал, что совершил убийство, но многочисленные экспертизы подтвердили его причастность. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь, которая находится под опекой родных.

Александровский городской суд приговорил струнинца к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу дочери погибшей женщины с осужденного взыскан 1 миллион 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU