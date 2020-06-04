2020-06-04T10:45:28+03:00
Общество

Владимирская область получила деньги из федерального бюджета на поддержку бизнеса

Речь о предприятиях, пострадавших от "коронавирусных ограничений"
Вероника ПАНИНА
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В конце мая губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова подписали соглашение, по которому регион получает из из резервного фонда Правительства России средства на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции. На данный момент Владимирская область получила более 18 млн рублей на оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Также в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в регионе внедрены меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Все субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации получили полную отмену налоговых выплат, за исключением НДС, и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года.

Микрокредитной компанией снижены процентные ставки по продуктам: «Приоритетный» – 1 % и 4 % годовых; «Моногород» – от 2,75 % годовых; «Основной» – 6 % годовых; «Старт без залога» – от 5 % годовых (для приоритетных отраслей в моногороде); «Экспресс» – 3 % годовых.

По всем вопросам господдержки можно обращаться по телефонам «горячей линии»: 8 (4922) 53-16-03; 8 (4922) 77-76-20; 8 (800) 100-33-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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