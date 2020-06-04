2020-06-04T10:28:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 4 июня 2020: 56 новых случаев

Больше всего опять в Петушинском районе
Вероника ПАНИНА
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По данным регионального управления Роспотребнадзора на 4 июня, за прошедшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев коронавируса. Они распределились так:

14 сл. в Петушинском районе,

9 сл. в Муромском районе,

8 сл. в г. Владимире,

7 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

7 сл. в Вязниковском районе,

6 сл. в Судогодском районе,

3 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Суздальском районе.

Всего на 4 июня во Владимирской области зарегистрировано 2853 случая заболевания: 588 сл. в г. Владимире, 405 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 396 сл. в Петушинском районе, 262 сл. в Александровском районе, 252 сл. о. Муром районе, 234 сл. в Ковровском районе, 113 сл. в Кольчугинском районе, 94 сл. в Судогодском районе, 89 сл. в Собинском районе, 79 сл. в Вязниках, 77 сл. в Юрьев-Польском районе, 72 сл. в Киржачском районе, 49 сл. в Меленковском районе, 49 сл. в Суздальском районе, 43 сл. в Камешковском районе, 25 сл. в г. Радужном, 15 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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