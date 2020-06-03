К жительнице Селивановского района издалека приехал гость и обокрал ее

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:03:31+03:00

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В конце мая к местной жительнице приехал иногородний гость, но поссорившись с женщиной, он ушел из дома, а заодно прихватил ее банковские карты. Доехав до соседнего поселка, он снял все имевшиеся там деньги – более сорока тысяч рублей - и поехал домой. Когда женщине пришло уведомление о снятии денег, она обратилась в полицию. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, полицейские выяснили, что мужчина может ехать на родину на такси, выяснили номер автомобиля и смогли связаться с водителем. Тот под предлогом ремонта автомобиля остановился в одном из сел района, а прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого и доставили в отделение МВД России по Селивановскому району. Он признался, деньги у него забрали. Сейчас возбуждено уголовное дело, а приезжему из Курска грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU