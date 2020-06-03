2020-06-03T15:25:32+03:00
Общество

Владимирская область готовится к проведению Дня поля

На демонстрационных делянках высаживают гибриды кукурузы
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено Россельхозцентромфото предоставлено Россельхозцентром
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Владимирская область готовится к проведению Дня поля. В этом году мероприятие запланировано на сентябрь и пройдет на территории Собинского района, в АО «им. Лакина».

На уже ставший традиционным праздник свои достижения привезут аграрии со всего региона. Схема демонстрационных посевов уже готова. На делянках общей площадью 40 га посеяна кукуруза.

– Хозяйства Владимирской области, в основном, специализируются на животноводстве. Для улучшения кормовой базы сельхозпроизводители отводят большие площади под посев кукурузы, поскольку эта культура имеет высокую питательную ценность, – отмечает руководитель филиала «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова. – На демонстрационных делянках высажено 59 гибридов кукурузы, из них 28 – именно отечественной селекции.

В рамках проведения Дня поля все сортоиспытательные площадки будут доступны посетителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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