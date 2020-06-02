2020-06-02T13:25:20+03:00
Общество

В 19 магазинах Владимирской области установили "тележки добра"

Собранные в тележки продукты, волонтеры развозят нуждающимся
Виктория СУХОВА
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Проект «Тележки добра» реализуется ОНФ в рамках акции взаимопомощи «МыВместе». Продуктовая помощь оказывается людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в условиях пандемии. Супермаркеты и магазины Владимирской области региона включились в этот проект.

Любой желающий может оказать помощь нуждающимся, оплатив на кассе и положив в «Тележку добра» нескоропортящиеся продукты. Волонтёры формируют продовольственные наборы и доставляют их тем, кому это особенно необходимо – малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и другим незащищённым категориям граждан.

На сегодняшний день проект реализуется в 81 регионе России. Продуктовые тележки установлены в 1600 магазинах. Помощь получили уже около 10 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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