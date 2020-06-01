2020-06-01T18:30:17+03:00
Происшествия

Владимирец за деньги согласился притвориться гендиректором

Его зарегистрировали как учредителя компании, к которой он не имел отношения
Ирина Мальцева
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Сорокачетырехлетний владимирец обвиняется по статье «предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице». Горожанин в 2018 году за плату согласился передать свой паспорт и оформить необходимые документы для внемения в Единый юридический реестр сведений об организации, в которой он числился учредителем и гендиректором. Но на самом деле владимирец никакого отношения к этой компании не имел, руководить ей не мог и не собирался. А созданная организация использовалась для «обналичивания» денег. Рассматривать уголовное дело предстоит Октябрьскому районному суду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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