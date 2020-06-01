Владимирцы могут подарить подписку детским домам и приютам в честь дня защиты детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Почта России запустила акцию ко дню защиты детей - "Дерево добра". В ее рамках можно оформить подписку на научно-популярные и развлекательные газеты и журналы для детских домов и приютов.

Для оформления благотворительной подписки нужно зайти на сайт podpiska.pochta.ru/derevo-dobra, выбрать свой регион, социальное учреждение и печатное издание из предложенных списков и оплатить подписку банковской картой. Подарить подписку можно на такие издания, как "Непоседа", "3/9 царство", "Саша и Маша", "Волшебный", "Волшебный карандаш", "Почемучкам обо всем на свете". Всего - более 100 вариантов. Во Владимирской области подписку можно подарить Мелеховскому детскому дому и детскому дому имени Либкнехта во Владимире.

Оформить благотворительную подписку на периодику также можно в адрес домов престарелых и инвалидов, городских и сельских библиотек, образовательных учреждений Министерства обороны. Цель акции - обеспечить детей развивающими изданиями, а пенсионеров - свежей и интересной прессой.

ИСТОЧНИК KP.RU